Muggensturm: Polizei bittet um Hinweise nach Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 10 und 15 Uhr zwei geparkte Fahrzeuge in der Muggensturmer Kirchstraße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Angaben der Polizei wurden durch unbekannte Personen am Dienstag im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 15 Uhr zwei in der Kirchstraße geparkte Autos mutwillig beschädigt. Beide Fahrzeuge, ein Volkswagen sowie ein Honda, waren frei zugänglich am Straßenrand geparkt. Der für die Fahrzeugbesitzer unnötige Sachschaden dürfte im mittleren zweistelligen Bereich liegen.