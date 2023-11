Autofahrer ist nach einem Unfall in Muggensturm schwer verletzt 

Am Montagabend ist ein 44-Jähriger mit seinem Auto in Muggensturm von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Nachdem ein Auto am Montag, 6. November, gegen 18.15 Uhr in Muggensturm gegen einen Baum geprallt ist, wurde der Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund gesundheitlichen Problems von der Fahrbahn abgekommen

Der 44-jährige Mann fuhr auf der L607 am Muggensturmer Tierpark. Aufgrund eines gesundheitlichen Problems kam der Fahrer von der Fahrbahn ab. Er geriet die Böschung hinab und kollidierte dann mit einem Baum.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 45.000 Euro.