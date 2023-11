Nach einem Unfall in Muggensturm flüchtet der Verursacher

Am Montagmorgen fuhr ein Lkw gegen einen parkenden Pkw in Muggensturm. Der Lkw-Fahrer ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Nach einem Unfall in Muggensturm am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr, in der Straße Am Federbach entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Ein Lkw fuhr gegen ein weißes Auto, das am Straßenrand geparkt hatte. Nach dem Streifen des Autos verließ der Lkw-Fahrer die Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen

Weitere Informationen zur Identität des Fahrzeugführers, des Kennzeichens oder der Marke des Lastkraftwagens sind derzeit noch unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei dem Polizeirevier Gaggenau unter der Nummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.