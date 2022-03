Muggensturmer gönnen Späth den Wahlerfolg in Baden-Baden

Gut gefüllt war am Mittwochabend der Rathausvorplatz in Muggensturm. Die Gemeindeverwaltung hatte zum „Bürgertreffen mit Dietmar Späth“ eingeladen. Rund 150 Bürger kamen, um ihrem Noch-Rathauschef nach der gewonnenen OB-Wahl in Baden-Baden persönlich zu gratulieren.

Über Späths Weggang sind sie zwar traurig, gönnen ihm aber den OB-Sessel an der Oos, wie sich bei einer kleinen Umfrage zeigte. Der künftige Oberbürgermeister der Bäderstadt (parteilos) hatte sich im zweiten Wahlgang klar gegen den Baden-Badener Sozialbürgermeister Roland Kaiser (Grüne) durchgesetzt.

Späth, der aktuell „von Glückwunsch-Mails und Whatsapp-Nachrichten geradezu überflutet“ wird, ist „dankbar für die Zeit in Muggensturm“. Wenn er die Gemeinde verlasse, um am 10. Juni sein neues Amt anzutreten, tue er dies zwar mit schwerem Herzen und Abschiedstränen in den Augen, aber auch mit einem „sehr guten Gefühl“. Denn er hinterlasse eine gut aufgestellte Gemeinde.

Späth über OB-Wahl: „hereingebrochen wie ein Sommergewitter“

In seiner kurzen Ansprache blickte der 58-Jährige auf die vergangenen sechs Wochen zurück. „Das war eine spannende, sehr intensive Zeit im Teamwork mit meiner Frau Susanne.“ Irgendwie sei das alles über ihn „hereingebrochen wie ein Sommergewitter“. In Baden-Baden beworben habe er sich erst, „als ich sicher war, dass ich dort ein anständiges Ergebnis erreichen kann“.

Letztlich liege sein Wahlerfolg in der „Erfolgsgeschichte von Muggensturm“ begründet, meinte Späth. Und auch darin, „dass die Baden-Badener wohl gesehen haben, dass da einer ist, der Gas geben kann“. Besonders gefreut habe er sich über den großen Zuspruch während des Wahlkampfs und über das viele Verständnis, dass ihm die Muggensturmer entgegengebracht haben.

Noch bis 9. Juni bleibt ihm „Zeit, um einiges zu erledigen“. Ganz oben auf der Liste des gebürtigen Fautenbachers, der seit 1993 die Geschicke der 6.200-Einwohner-Gemeinde lenkt, steht die Fertigstellung der Wolf-Eberstein-Halle als Sport- und Kulturzentrum.

Muggensturm soll am 10. Juli Späth-Nachfolger wählen

Zudem hat er noch den kommunalen Haushalt vor der Brust, „der hoffentlich beschlossen wird; es sieht aber sehr gut aus“. Zur Wahl des neuen Bürgermeisters teilte er mit, dass diese am 10. Juli stattfinden werde, also just an dem Tag, an dem das Volksfest über die Bühne gehen soll.

Und was meinen die Bürger? „Ich bin sehr traurig, dass er geht. Doch ich gönne es ihm und habe auch damit gerechnet, dass er es schafft“, sagt Joachim Arndt. „Er hat hier fast 30 Jahre gute Arbeit geleistet. Egal wer auf ihn folgt – er oder sie tritt in große Fußstapfen.“

Auch Anni Müller bedauert Späths Weggang. Für sie kam seine Bewerbung in Baden-Baden zwar „ein bisschen überraschend“. Andererseits sei bekannt gewesen, dass er Herausforderungen suche und sich zwischendurch auch anderweitig beworben habe.

Ginge es nach Beatrice Klagmann, müsste das neue Gemeindeoberhaupt „ein zweiter Späth“ sein. „Also ein Mensch, dem die Vereine wichtig sind. Das fand ich an ihm immer ganz toll. Er ist bürgernah, auf allen Festen präsent und hat mich und meinen Kinderchor immer unterstützt“, erzählt die Leiterin der „Happy Kids“ des Muggensturmer Männergesangvereins. „Es ist zwar schon traurig, ihn gehen zu lassen. Aber ich bin sicher, dass er seine Sache in Baden-Baden genauso gut machen wird wie hier in Muggensturm.“