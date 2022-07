„Kopp-Kopp-Kopp“-Rufe, Jubel und Applaus brandeten vor dem Muggensturmer Rathaus auf, als Wahlausschussvorsitzender Harald Unser am Sonntag gegen 19 Uhr das Ergebnis verkündete: Johannes Kopp (SPD) ist neuer Bürgermeister.

Der 36-jährige Verwaltungsfachwirt hat das Wahlduell gegen Veronika Laukart (CDU), die amtierende Bürgermeisterin von Au am Rhein, klar für sich entschieden. 2.825 Muggensturmer gaben ihm ihre Stimme, das sind 73,6 Prozent der Wähler.

Laukart kam auf 25,9 Prozent (732 Stimmen). 14 Muggensturmer schrieben andere Namen auf ihre Wahlzettel Die Spannung war zunächst groß; zahlreiche Muggensturmer, Kommunal- und Landespolitiker sowie Bürgermeisterkollegen hatten sich bei mildem sommerlichen Wetter auf dem Rathausvorplatz versammelt.

Verwirrung um Veröffentlichung des Wahlergebnisses

Vor 19 Uhr dann plötzlich Wirrungen in der Menge: Man wartete noch auf das Ergebnis, als aus einer Ecke heraus plötzlich erster Jubel zu vernehmen war, und sich allerlei Gratulanten einreihten, um Kopp die Hand zu schütteln. Aufgrund einer Panne war das Ergebnis bereits vor der offiziellen Verkündung auf einer Internetplattform aufgetaucht. Erst etwa 15 Minuten später hieß es offiziell: „Die Würfel sind gefallen“. Dass die Sache am Ende so klar werden würde, hatten dabei wohl die wenigsten gedacht.

Kopp, der den Wahltag zunächst samt Familie auf dem Volksfest und anschließend zu Hause bei Kaffee und Kuchen verbracht hatte und bereits gute 20 Minuten vor Schließung der Wahllokale vors Rathaus gekommen war, zeigte sich überglücklich.

Sein engagierter Wahlkampf habe sich bezahlt gemacht, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Amt – noch ist er ja Geschäftsführer des Verwaltungs- und Serviceamts im evangelischen Kirchenbezirk – kann er vermutlich im September antreten. Das sei mit seinem Arbeitgeber bereits besprochen.

Am Mikrofon dann rief er den Muggensturmern zu, dass er sich riesig freue auf die nächsten acht Jahre. Er hoffe, dass er dabei auch diejenigen überzeugen kann, die ihn am Sonntag nicht gewählt haben.

Auch Dietmar Späth ging zur Wahl

Neben Landrat Christian Dusch und Bürgermeisterkollege Frank Kiefer im Namen des MÖBS-Gemeinden ließ es sich auch Dietmar Späth nicht nehmen, dem Neuen zu gratulieren. Fast 29 Jahre war er Bürgermeister in Muggensturm, seit 10. Juni amtiert er als OB in Baden-Baden.

Als Noch-Muggensturmer war auch er wählen gegangen; wem er seine Stimme gegeben hatte, wollte er indes nicht verraten. Er bekannte indes, dass ihm ein Stein vom Herzen gefallen sei, als klar geworden war, dass „zwei ausgezeichnete Kandidaten“ um seine Nachfolge ins Rennen gingen.

Denn: Bei allem Applaus für den Sieger wurde auch der unterlegenen Laukart Respekt gezollt. So dankte Bürgermeister-Stellvertreter Harald Unser der 42-Jährigen für deren „offene, kompetente und freundliche Auftritte“ in Muggensturm und wünschte ihr alles erdenklich Gute bei ihrer künftigen Arbeit in Au am Rhein. Laukart selbst wünschte Kopp viel Glück. „Es ist ein ganz, ganz toller Job, und wir sind jetzt Kollegen“, sagte sie zu ihm.

Für diesen wiederum begann die Sause erst: „Alle, die wollen“ lud er nach seinem Wahlsieg zum Volksfest ein. Vor dem Rathaus spielte derweil der Musikverein auf, das Badner Lied wurde angestimmt, und die Feuerwehr, Vereine sowie der Bauhof stellten einen Bürgermeister-Maien auf.

Gefeiert wurde unterdessen auch die Wahlbeteiligung. 2.838 Muggensturmer gaben ihre Stimme ab, eine Wahlbeteiligung von 56,4 Prozent. Das war mehr, als man offensichtlich befürchtet hatte. „Ich glaube“, so sagte Harald Unser, „da können wir stolz darauf sein.“