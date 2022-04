Mutmaßliche Körperverletzung bei Streit zwischen Autofahrern in Muggensturm

Ein Streit zwischen Autofahrern ist am Donnerstag in Muggensturm eskaliert. Der bislang unbekannte mutmaßliche Täter fügte einem 57-jährigen leichte Verletzungen zu, als er ausstieg und dem Geschädigten ins Gesicht schlug.

Zwei Pkw-Fahrer sind am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in Muggensturm in eine Auseinandersetzung geraten. Ein bislang unbekannter Fahrer soll einem 57-Jährigen an einer Engstelle die Vorfahrt genommen haben, teilte die Polizei mit. Danach habe er den Geschädigten beschimpft.

Daraufhin spitzte sich die Situation zu. Der Unbekannte stieg offenbar aus dem Wagen aus und schlug dem Ende 50-Jährigen ins Gesicht. Dieser wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.