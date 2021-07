Dringender Sanierungsbedarf herrscht in der Muggensturmer Kirche „Maria Königin der Engel“. An der Außenfassade gibt es viele schadhafte Stellen und auch im Inneren bröckelt der Putz.

Hoch oben in luftiger Höhe, gleich unterhalb des Kirchturms rüttelt Andreas Fritz an einem mächtigen Sandsteinblock. Einige Zentimeter bewegt er sich hinter den aufgestellten Gerüststangen hin und her. Ein in früheren Jahren einmal angebrachter Stahlträger soll ihn offensichtlich stabilisieren. Doch es ist deutlich zu erkennen: Die Gefahr, dass der Stein aus der Fassade bricht, scheint relativ hoch – gerade bei der zunehmenden Zahl von stürmischen Wetterereignissen.

Ein heftiger Sturm war es auch, der im vergangenen Jahr einige Ziegel vom Dach der katholischen Kirche „Maria Königin der Engel“ heruntergeweht hatte. Daraufhin untersuchte ein Zimmermann die Situation – und es ergab sich sofortiger Handlungsbedarf. Da im Inneren des 1907 in neugotischem Stil erbauten Gotteshauses zudem der Putz von der Decke rieselte, wurde der Innenraum gesperrt.

Pfarrer Ulrich Stoffers, erst seit einigen Wochen zuständiger Pfarrer der Seelsorgeeinheit Vorderes Murgtal, sagt: „Diese Nachricht war schon eine dicke Überraschung“. Schließlich war erst im März dieses Jahres vor der Sperrung eine hochmoderne automatische Tür am Seiteneingang in Betrieb genommen worden, wodurch ein barrierefreier Zutritt zur Kirche ermöglicht wird. Im Moment aber ist noch völlig unklar, wann Besucher sie wieder nutzen können.