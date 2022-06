Es bleibt vorerst bei einem Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 10. Juli in Muggensturm. Denn der Laufer Bürgermeister Oliver Rastetter (CDU), der aus Muggensturm stammt, wird nicht kandidieren, wie er am Donnerstag bekannt gab.

„Es ehrt mich, dass mich Menschen in meiner Heimatgemeinde zur Kandidatur ermuntern und es wäre eine sehr reizvolle Aufgabe“, schreibt der 42-Jährige in einer E-Mail an die Redaktion. Aber seine Familie fühle sich sehr wohl in Lauf, weshalb ein Wegzug „momentan“ kein Thema sei.

Rastetter war 2006 mit nur 27 Jahren zum Bürgermeister von Lauf im Ortenaukreis gewählt worden. Nach zwei Amtszeiten hatte der 42-Jährige, der einst auch Mitglied des Muggensturmer Gemeinderats war, im Januar erklärt, dort in diesem Sommer nicht mehr kandidieren zu wollen.

Grundsätzlich schließt es Rastetter nun aber nicht aus, sich „mal wieder zukünftig um ein politisches Mandat zu bewerben“. Jetzt aber freue er sich „auf die kommenden interessanten Aufgaben, die ihn nach Beendigung der Amtszeit in Lauf erwarten“.

Damit ist Johannes Kopp (SPD) aus Bietigheim bisher der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl. Amtsinhaber Dietmar Späth, der am 10. Juni sein neues Amt als Baden-Badener OB antritt, wird am Samstag, 18. Juni, in Muggensturm offiziell verabschiedet.