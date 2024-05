Seniorin übersieht Motorradfahrer beim Autofahren in Muggensturm

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch von einer Seniorin im Straßenverkehr übersehen worden. Der 19-Jährige verletzte sich dabei.

19-Jähriger fällt mit Motorrad in Graben

Zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer ist es am Mittwochnachmittag auf der L 67 bei Muggensturm gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.10 Uhr.

Eine Seniorin war mit ihrem Auto auf der Landstraße von Muggensturm in Richtung Malsch unterwegs, als sie an einer Kreuzung nach links in die Karlsruher Straße einbiegen wollte. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer zusammen.

Motorradfahrer muss nach Unfall in Muggensturm ins Klinikum

Der 19-Jährige stürzte in der Folge mit seinem Motorrad in einen Graben und verletzte sich dabei. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge mussten schließlich abgeschleppt werden.