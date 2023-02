TTC Muggensturm lockt 315 Kinder an die Tischtennisplatten

Sorgten bereits 307 Teilnehmer beim Ortsentscheid der größten deutschen Breitensportaktion 2019 bundesweit für Aufsehen, knackte der Verein nun die eigene Bestmarke. 315 Kinder aus den vier Grundschulen in Muggensturm, Kuppenheim, Bischweier und erstmals aus Bietigheim gingen an die Platten und ermittelten in einem großen Finale ihre Besten.

Neben den knapp 80 Finalisten und mehr als 20 Helfern brachten Verwandte und Freunde auf der Tribüne die Schulturnhalle, in der der TTC Muggensturm sein Training und die Punktspiele bestreitet, zum Bersten.

Am Anfang denkt man, dass die Masse der Kinder nicht zu bewältigen ist. Johannes Hermann, Rektor Albert-Schweitzer-Schule

Verantwortlich für den Zulauf war neben den Organisatoren des TTC vor allem Andreas Herrmann, der die Vorturniere mit seinem Team von der Kindersportschule (KiSS) in den vier Gemeinden organisierte. Johannes Hermann, Rektor der Albert-Schweitzer-Schule in Muggensturm, verfolgte als Zählschiedsrichter die Szenerie: „Am Anfang denkt man, dass die Masse der Kinder nicht zu bewältigen ist, aber dann läuft doch alles stets reibungslos.“

Der Spitzenspieler des TTC Muggensturm freute sich über den neuen deutschen Rekord: „Natürlich ist es wieder etwas Besonderes in diesem Jahr nochmals mehr Kinder als Teilnehmer erreicht zu haben.“

Schüler aus Bischweier trumpfen auf

Diesmal trumpften vor allem die Schüler aus Bischweier auf: Zwei Siege in den vier Gruppen feierten sie und heimsten dazu noch eine Silber- und drei Bronzemedaillen ein. TTC-Präsident Michael Ade hängte den Minis wie bei Olympischen Spielen die Plaketten unter dem Applaus des Publikums auf einem Podest um. Alle Finalisten durften sich über einen Preis freuen. Bei den Jungs setzten sich die Bischweierer Vincent Seitz (Jahrgänge 2012/13) und Lennox Düsing (2014) durch. Beide sind aus der Klasse 3a. Bei den Mädchen (2012/2013) entschied die Kuppenheimerin Lina Imse das Endspiel gegen die Muggensturmerin Mara Krupp für sich. Bei den jüngsten Mädchen (2014) eroberte die Muggensturmerin Sünje Plewka die Goldmedaille vor der Bischweierin Smilla Karcher.

Die Zweitplatzierten erhalten noch Gelegenheit, den Spieß umzudrehen: Zunächst geht es alsbald zum Bezirksentscheid in Bühlertal. Die Besten von dort gelangen zum Verbandsentscheid. Dort können sich die Sieger für das Bundesfinale qualifizieren. Der Wettbewerb, der seit 1983 rund 1,5 Millionen Kinder in Deutschland an die Tischtennisplatten zog, findet vom 2. bis 4. Juni in Saarbrücken statt. Dass erneut Grundschüler vom Muggensturmer Ortsentscheid mit von der Partie sind, ist nicht utopisch.

Die Medaillenplätze der vier Final-Wettbewerbe: Jungs Jahrgänge 2012/13: 1. Vincent Seitz (3a Bischweier), 2. Jannis Roth (4b Kuppenheim), 3. Lian Kiefer (Klasse 4 Bischweier); Mädchen 2012/13: 1. Lina Imse (4b Kuppenheim), 2. Mara Krupp (4b Muggensturm), 3. Carlotta Metz (4a Muggensturm); Jungs 2014: 1. Lennox Düsing (3a Bischweier), 2. Ilyas Görgülü (3a Muggensturm), 3. Nelio Regenbrecht (3b Bischweier); Mädchen 2014: 1. Sünje Plewka (3b Muggensturm), 2. Smilla Karcher, 3. Sophia Czinder (beide 3b Bischweier).