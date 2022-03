Umbau der Wolf-Eberstein-Halle in Muggensturm schreitet voran

Der Umbau der Wolf-Eberstein-Halle ist allmählich auf der Zielgeraden. Die Neugestaltung der Außenanlagen, an denen derzeit noch kräftig gewerkelt wird, soll Ende April abgeschlossen sein, wie Architektin Gabriele Becker sagt.

Und: Am Donnerstag dieser Woche wird der Kran aufgestellt, mit dessen Hilfe ein weiterer bedeutender Abschnitt der Bauarbeiten in den Vordergrund rückt. Dabei handelt es sich um die notwendige Sanierung des Daches im Bereich der Haupthalle und der Gaststätte.

Laut Aussage von Becker geht es dabei um eine Gesamtfläche von rund 1.800 Quadratmetern. Das bisherige marode Flachdach, bei dem Beckers Architekturbüro dringenden Handlungsbedarf registriert hatte, soll zunächst entkiest werden. Dabei wird der dort lagernde alte Kies abgetragen und wegtransportiert. „Das Dach wird anschließend neu eingedeckt, vor allem energetisch ertüchtigt und abgedichtet“, erklärt die Architektin.

Wolf-Eberstein-Halle: Schon 2020 deutliche Mängel festgestellt

Bei einer Begehung der Baustelle mit Mitgliedern des Muggensturmer Gemeinderates waren die Mängel schon 2020 deutlich vor Augen geführt worden. Bauingenieur Stefan Becker hatte seinerzeit unter anderem moniert, dass „das Regenwasser nicht abläuft, sondern stehen bleibt, bis es verdunstet.“

Zu dem nun startenden Bauabschnitt gehört auch die Erneuerung der gesamten Medientechnik und der Veranstaltungsbühne in der Halle, um modernen Ansprüchen und den Bedürfnissen der Vereine gerecht zu werden.

Im Zuge dieser Arbeiten müssen laut Auskunft aus dem Muggensturmer Rathaus Baustellenfahrzeuge im Zufahrtsbereich des Parkplatzes platziert werden, so dass es dort zu Behinderungen kommen könnte. Gabriele Becker rechnet damit, dass die Arbeiten bis Juni abgeschlossen sind.

Bis Juli andauern soll derweil die Neugestaltung der Parkplätze im Bereich der runderneuerten Wolf-Eberstein-Halle – vorausgesetzt das Wetter macht keinen Strich durch die Rechnung. Nach der im Gemeinderat beschlossenen Konzeption sind künftig auf dem Tartanplatz 20 Parkplätze, drei Abstellmöglichkeiten für Busse sowie Kurzzeitparkplätze für Taxis und Behindertenparkplätze vorgesehen. Entlang der Tennisplätze entstehen 37 Abstellflächen für Autos.

Kalkuliert wird für die Parkplatzkonzeption mit Kosten von rund 500.000 Euro. Das Startsignal für diese Arbeiten soll, wie aus dem Rathaus verlautet, am 28. März fallen.

Millionenprojekt Wolf-Eberstein-Halle mit vielen Widrigkeiten

Insgesamt waren die Arbeiten an der Aufstockung und Umgestaltung der Wolf-Eberstein-Halle bislang von vielen Widrigkeiten begleitet. „Wasserschaden, Corona, gestiegene Material- und Energiekosten“, zählt Architektin Becker auf. All dies habe zu Verzögerungen bei dem Mammutprojekt von rund einem Jahr geführt.

Gleichwohl lobt sie die „gute Bauleitung“ und das kluge Verhandlungsgeschick im Blick auf die Preise. Es habe dafür gesorgt, dass die Kosten nicht davon galoppiert seien.

Das Regenwasser bleibt stehen, bis es verdunstet. Stefan Becker, Bauingenieur

Bürgermeister Dietmar Späth (Freie Wähler) hatte bei einem Ortstermin bereits im vergangenen Jahr signalisiert, das die Verzögerungen nicht zu Lasten der Gesamtkosten von rund 7,3 Millionen Euro gehen sollten. „Qualität geht vor Schnelligkeit“, lautete bei der Ortsbegehung der Tenor der Teilnehmer.

Becker hofft nun, dass die „traumhaft schöne neue Halle“, wie sie sagt, im Sommer eingeweiht werden kann. In dem neu erstellte Gebäudekomplex finden die kulturellen Vereine mit eigenen Räumen eine neue Heimat, genauso wie etwa der Turnverein, für den nach langen Diskussionen sogar eine eigene Schnitzelgrube genehmigt worden war. In einem weiteren Bauabschnitt ist vorgesehen, in den nächsten Jahren noch das Foyer der Haupthalle und auch die Sanitärräume zu modernisieren.