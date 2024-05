Unbekannte versuchen in Muggensturm in eine Gaststätte einzubrechen

Drei Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 2 Uhr, versucht, in eine Vereinsgaststätte in der Straße Am Freizeitgelände in Muggensturm einzubrechen. Die Täter hatten auf dem Parkplatz vor der dortigen Halle einen Ford Fiesta abgestellt. Nach polizeilichen Recherchen konnte festgestellt werden, dass das Auto am Dienstag, 7. Mai, in Karlsruhe geklaut wurde.

Ein Anwohner bemerkte Geräusche im Bereich des Lokals und konnte drei Personen entdecken, die versuchten, gewaltsam in die Räumlichkeiten einzubrechen. Die drei Unbekannten haben auf die Ansprache des Anwohners hin zu Fuß die Flucht ergriffen. Die entstandene Schadenshöhe an der Vereinsgaststätte wird auf 200 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Einer der Täter wird 1,70 Meter groß, mit schwarzem Kapuzenpullover, schwarze Hose und Bart beschrieben. Die zweite Person sei 1,80 Meter groß, habe eine normale Statur, circa 30 Jahre alt und habe eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke getragen. Der dritte Täter wird mit einem kräftigen Körperbau beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0 72 25) 9 88 70 zu melden.