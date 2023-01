Unbekannter dringt in Einfamilienhaus in Muggensturm ein

Ein unbekannter Täter ist von Montag auf Dienstag in ein Muggensturmer Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person ist zwischen vergangenem Montagabend und Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Vogesenstraße in Muggensturm eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, öffnete der Täter zunächst gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss.

Im Inneren angekommen, durchwühlte der Eindringling nahezu alle Räume und Schränke. Anschließend verließ er das Haus über die Terrassentür. Der Unbekannte hat aktuellen Informationen zufolge nichts entwendet.

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau suchen nach möglichen Zeugen.