Unbekannter Fahrer beschädigt zwei geparkte Autos in Muggensturm

Ein Unbekannter hat am Dienstag beim Abbiegen zwei geparkte Pkw angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein unbekannter Fahrer einer Sattelzugmaschine ist am Dienstag gegen 9.15 Uhr von der Wolf-Eberstein-Straße in die Bahnhofstraße in Muggensturm abgebogen, wobei er zwei geparkte Pkw angefahren und beschädigt hat.

Nach Angaben der Polizei streifte der Unbekannte den ersten geparkten Pkw bereits in der Wolf-Eberstein-Straße und den zweiten Pkw in der Bahnhofstraße. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden an den Fahrzeugen zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 21) 68 04 60 zu melden.