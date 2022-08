Vorfahrt genommen: Zwei Radfahrerinnen stoßen in Muggensturm frontal zusammen

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Donnerstag in Muggensturm zu einer Kollision zweier Radlerinnen gekommen

Am Donnerstag

Zwei Fahrradfahrerinnen sind am Donnerstagabend in Muggensturm frontal zusammengestoßen.



Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 50-Jährige gegen 20 Uhr die Vogesenstraße in Richtung Hauptstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden Radlerin und es kam zur Kollision.

Die 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.