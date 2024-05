Lesekompetenz sinkt

Wie Muggensturmer Kinder dank eines Koffers besser lesen lernen

Dass Kinder in Deutschland immer schlechter lesen können, ist ein Fakt. Aber was ist zu tun, um diesen Trend zu stoppen? An der Albert-Schweitzer-Schule in Muggensturm hat man kreative Ideen dazu.