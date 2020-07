Unbekannte haben am Sonntag Altholz auf einem Grundstück in Muggensturm abgelegt. Das Areal befindet sich auf dem Gewann Burgwiese an der Verlängerung der Burggasse. Die Polizei vermutet, dass das Holz, in einer Menge von ungefähr einem Kubikmeter am Wochenende abgeladen wurde. Unter dem Abfall befand sich ein auffällig rot bemaltes Stammholz, an dem eine Lampenfassung angebracht war.

Mögliche Hinweisgeber werden unter der Telefonnummer 07222 761 464 um Kontaktaufnahme gebeten.