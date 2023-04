Einblicke in den Ramadan

Muslimische Familien aus Rastatt laden Fremde zum Fastenbrechen ein

Was hat es mit dem Fastenbrechen im Ramadan auf sich? Muslimische Familien in Rastatt gewähren Einblick. Die Aktion des Vereins „Die Brücke“ kommt gut an. Beim Abschied greift ein alter Brauch: die Zahnmiete.