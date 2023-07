Es soll wieder ein Fest der Vielfalt für alle Sinne werden: Noch bis Sonntagabend feiert die Barockstadt in Kooperation mit den Rastatter Vereinen ihr internationales Stadtfest. Für Hans Jürgen Pütsch wird es das letzte Juli-Großevent als Oberbürgermeister sein. Bei der Eröffnung am Freitagabend zeigte er sich „überglücklich“, dass sich die Stadt wieder für das eigentlich alle zwei Jahre stattfindende Großereignis herausgeputzt habe. Zuletzt hatte die Pandemie 2021 das Stadtfest ausgebremst. „Unglaubliche vier Jahre hat Corona das Stadtfest in die Zwangspause geschickt. Aber das Warten hat sich gelohnt“, rief Pütsch bei der offiziellen Eröffnung den Gästen zu.

Der Rathaus-Chef selbst schien etwas aus der Übung gekommen zu sein, was den symbolischen Auftakt betraf. Beim Fassanstich benötigte er mit Unterstützung seines Stellvertreters Arne Pfirrmann mehrere Anläufe, bis der Gerstensaft floss. Für die stimmungsvolle Ouvertüre hatten die Fahnenschwinger aus Rastatt und der italienischen Partnerstadt Fano, das Fanfarencorps Türkenlouis sowie die Stadtkapelle Rastatt gesorgt.

An 27 Ständen wird beim Stadtfest zur kulinarischen Weltreise eingeladen. Angekündigt sind badische Spezialitäten ebenso wie türkische oder kurdische Leckerbissen, kroatische Grillgerichte oder Exotisches aus Kuba, Brasilien und Indien. Das Leben pulsiert in der gesamten Innenstadt - auf dem Marktplatz, dem Paradeplatz, dem Faneser Platz, in der oberen Kaiserstraße und der Schlossstraße. Drei Bühnen sind aufgebaut: auf dem Marktplatz, dem Paradeplatz und an der Stadtkirche. Einige Musikgruppen sind mobil unterwegs.

In der gesamten Innenstadt gibt es Live-Musik, Tanz- und Sportvorführungen, vielfältige Aktionen und jede Menge kulinarische Köstlichkeiten. Auf einen Höhepunkt können sich die Gäste besonders freuen: Am Samstagabend wird eine farbenprächtige Licht- und Lasershow mit passender Musik die Fassade des Residenzschlosses in Szene setzen. Festbetrieb ist am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Am Samstag lädt der Historische Verein lädt zu szenischen Lesungen, der ADFC zu einer Fahrrad-Codier-Aktion. Sportliche Perfektion zeigen will der Rastatter Turnverein, der Jiu-Jitsu Kampfsportverein Rastatt und die Tanzschule „Dance Passion“. Mitreißende musikalische Darbietungen gibt es von verschiedenen Ensembles der Musikschule, der Jazzformation „Konstantin Kölmel Experience“, von „The Finest“, „2cool“, der Partyband „Baileys“ und der „Combo Latino“.

Musik-Lasershow ersetzt traditionelles Feuerwerk

Höhepunkt des Festsamstags ist dann um 22.45 Uhr die Musik-Lasershow im Ehrenhof. Es ersetzt das traditionelle Feuerwerk. Bei der Festeröffnung sagte der OB, man wolle aus Gründen der Nachhaltigkeit „auf Neues setzen“. Die Belastungen in Gestalt von Feinstaub und Lärm sowie die starke Trockenheit hätten die Verantwortlichen dazu veranlasst, auf das Feuerwerk zu verzichten, erklärte Pütsch.

Am Sonntag sind angekündigt: Auftritte der Musikvereine Ottersdorf und Plittersdorf, zahlreiche Sport- und Tanzaufführungen, die „Lebende Musikbox“ in einem alten Trabi, der Sängerbund Niederbühl, die Kindertheatergruppe „Kleines Land“, die „Groove Incorporation“ und das „Palatin Jazz Orchestra“. Den musikalischen Schlussakkord setzt ab 18 Uhr der Musikverein Winterdorf auf der Marktplatzbühne. Das Stadtmuseum und die Städtische Galerie Fruchthalle sind am Samstag und Sonntag für Besucher kostenlos geöffnet und bieten verschiedene Sonderführungen an.

Narrenstrafe: Oberbürgermeister und sein Stellvertreter müssen bedienen

Für OB Pütsch und seinen Ende Oktober scheidenden Stellvertreter Arne Pfirrmann gilt es, am Samstag dem Volk im wahrsten Sinne des Wortes zu dienen. Bei der Rathausstürmung am Schmutzigen Donnerstag hatten die Narren das Führungsduo zu dieser Narrenstrafe verdonnert: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du beim Stadtfest dein Volk bedienen!“ Diesen Auftrag werden Pütsch und Pfirrmann am Samstag, 22. Juli, um 16.30 Uhr am Stand der GroKaGe mitten auf dem Marktplatz erfüllen und die Bestellungen der Gäste entgegennehmen. Eine Stunde lang Bier zapfen, Würstchen und Steaks braten und Pommes zubereiten werden dann zu den Narren-Strafarbeiten der Stadtchefs gehören.