Wenn möglich, sucht man in einem Notfall die örtliche Feuerwehr oder Polizeiwache auf. Am vergangenen Sonntag hat die Feuerwehr verschiedene Notfalltreffpunkte im Stadtgebiet aufgebaut. „Die sollte man aber nur aufsuchen, wenn man einen Notfall hat“, sagt Schäfer. Gehe überhaupt gar nichts mehr, werden Lautsprecherwagen durch die Straßen geschickt, um zu informieren. Er verweist auch darauf, dass man in der Nachbarschaft schaut, wer hilfsbedürftig ist und wenn nötig, dort unterstützt. „In so einer Situation sind wir als Einsatzkräfte auf die Selbstständigkeit der Bevölkerung angewiesen.“