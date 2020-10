Ein junger Mann überfällt eine alte Dame in einer Wohnanlage und setzt ihr übel zu. Jetzt spricht die Familie .

Überfall auf Seniorin in Rastatt

Nach dem schweren Überfall auf eine Seniorin vor zwei Wochen, meldet sich nun die Familie der alten Dame zu Wort. „Was unserer Mutter passiert ist, kennt man sonst nur aus dem Film oder Brennpunkten in Großstädten. Aber nicht aus dem beschaulichen Rastatt“, sagen die Töchter. S

ie sind schockiert davon, was ihrer Mutter widerfahren ist und haben sich an die BNN gewandt, um andere Menschen zu sensibilisieren. „Wenn man weiß, was hier auch passieren kann, dann passt man vielleicht auch mehr auf.“