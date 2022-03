Nach der Corona-Pause kommen viele Veranstaltungen zurück nach Rastatt

Fischmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Frühjahrsjahrmarkt: Zwei Jahre lang konnten diese Veranstaltungen in Rastatt entweder gar nicht oder nur in abgewandelter Form stattfinden. Für diesen April plant die Stadtverwaltung die Rückkehr zur Normalität.

Die Stadt Rastatt will zurück in Veranstaltungs-Normalität kehren. Mitte März hatte Eventmanager Markus Lang gegenüber unserer Redaktion angekündigt: „An jedem Wochenende außer an Ostern soll Action in der Stadt sein.“

Das Programm soll dazu beitragen, Einzelhändler, Gastromomen und Hotellerie zu unterstützen. Jetzt hat die Stadt eine Übersicht der Veranstaltungen veröffentlicht. Los geht es mit lautstarken Markthändlern.

Von Freitag, 1. April, bis Sonntag, 3. April, gastiert der großen Fischmarkt auf dem Paradenplatz. Er ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, und sorgen Käthe-Kabeljau, Wurst-Achim und Käse-Maik für hanseatische Stimmung in Rastatt. Traditionell eröffnet wird mit dem originalen Marktschreier-Frühstück. Für Kinder gibt es Karussell, Spielzeug- und Süßwarenstände.

Antikmarkt auf dem Paradeplatz am 9. April

Am Samstag, 9. April, findet von 11 bis 18 Uhr auf dem Paradeplatz ein Antikmarkt statt. Er bietet laut Mitteilung der Stadt Antiquitäten aus den vergangenen Jahrhunderten, Trödel und Kuriositäten aus der Biedermeierzeit, der Jugendstil-Epoche, der Art-Déco-Zeit und aus den 50er- und 60er-Jahren.

Am 24. April können die Innenstadt-Besucher zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder sonntags einkaufen. Den verkaufsoffenen Sonntag ergänzen ein Frühlingsmarkt auf dem Marktplatz und ein Kunsthandwerkermarkt auf dem Paradeplatz. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr. Im Begleitprogramm sind Oldtimer der Oldtimer-Freunde Mittelbaden in der Innenstadt zu bestaunen.

Licht am Ende des Tunnels gibt es auch für die Schausteller, die zuletzt beim Weihnachtsmarkt nach nur wenigen Tagen ihre Stände wieder abbauen mussten. Von Freitag, 29. April, bis Dienstag, 3. Mai, ist der Frühjahrsjahrmarkt auf dem Festplatz geplant. In den vergangenen beiden Jahren gab es als Alternative einen Pop-up-Freizeitpark mit Absperrungen, diesmal soll die Veranstaltung wie gewohnt über die Bühne gehen.

Nach aktueller Lage enden in Baden-Württemberg am 2. April fast alle Anti-Corona-Maßnahmen. Lang freut sich auf die Veranstaltungen, mahnt aber zur Vorsicht: „Damit die Menschen sich in diesen schwierigen Zeiten ein bisschen freuen können – natürlich nach wie vor pandemiebedingt mit dem nötigen Abstand.“