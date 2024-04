Am Samstagnachmittag haben Mitarbeiter des Werkschutzes einer Firma in Rastatt einen Mann beobachtet, der Lenkräder in ein Behältnis verpackte. Die Polizei teilte mit, dass der Werkschutz, weil es in der Vergangenheit häufiger zu Diebstählen gekommen war, die Polizei rief. Die Beamten nahmen daraufhin einen 38-Jährigen vorläufig fest, der im Verdacht steht, zusammen mit zwei weiteren Komplizen im Alter von 30 und 36 Jahren die Diebstähle begangen zu haben.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Arbeiter einer Fremdfirma, die Zugang auf das Betriebsgelände hatten. Nach derzeitigem Sachstand gehen die Ermittler von vier Taten aus. Das hierbei erbeutete Diebesgut dürfte sich auf einen Wert von mehreren Zehntausend Euro belaufen.

In den Wohnungen der Verdächtigen fand die Polizei weitere Beweismittel

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen bei den Festgenommenen konnte die Polizei weitere Beweismittel sicherstellen. Gegen die Männer wurden Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet.