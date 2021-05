Nach Explosionsgeräuschen: brennender Putzwagen in Rastatter Schule

Ein Putzwagen im zweiten Stock einer Rastatter Schule hat am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache gebrannt. Möglicherweise hatten sich Reinigungsmittel entzündet.

Zeugen haben am Donnerstagabend in einer Schule im Rheinauer Ring in Rastatt eine Explosion gehört. Da die Lage unklar war, verständigte die Polizei zusätzlich die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz.

Im zweiten Obergeschoss fanden die Rettungskräfte einen brennenden Putzwagen und löschten diesen, bevor das Feuer auf das Gebäude übergriff. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hierbei wird auch die Möglichkeit einer Selbstentzündung von Reinigungsmitteln überprüft.