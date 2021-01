Juristisch sind die Vorfälle im Wintersdorfer Kindergarten Stankt Michael noch lange nicht aufgearbeitet. Dafür ziehen Stadt und Träger jetzt die angekündigten Konsequenzen und gehen den Umbau der Einrichtung an.

Wann der mutmaßliche Missbrauchsfall im Wintersdorfer Kindergarten Sankt Michael juristisch aufgearbeitet sein wird, ist noch nicht klar.

Das hindert die katholische Kirche als Träger der Einrichtung und die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes jedoch nicht daran, selbst aktiv zu werden und daran zu arbeiten, dass eine vergleichbare Situation nicht wieder entstehen kann.

Ein Baustein auf diesem ebenfalls langen Weg ist die bauliche Umgestaltung von Teilen der Kita. Denn eins steht fest: Das Gebäude, in dem der Kindergarten untergebracht ist, ist in die Jahre gekommen und entspricht in vielem nicht mehr dem neuesten Stand der Kindergartenpädagogik.