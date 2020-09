Negative Kommentare im Netz

Nach Kindesmissbrauch in Wintersdorf: So geht es jetzt Erziehern aus Rastatt

Für sie ist es der schönste Beruf der Welt: Simon Merkel und Marek Hummel arbeiten als Erzieher in einer Rastatter Kindertagesstätte. Nach dem Missbrauchsfall in Wintersdorf finden manche, dass Männer in Kindergärten nichts verloren hätten.