Die wichtigste Nachricht lautet: „Es gab keine Verletzten“. Am frühen Sonntagabend brannte die Küche des Rastatter Restaurants „Lehners“ komplett aus. Voraussichtlich den gesamten Oktober muss das beliebte Lokal am Rande des Schlossgartens geschlossen bleiben.

So lautet die Einschätzung des Wirtes Robert Amos. Im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet der sichtlich mitgenommene Gastronom, dass am Sonntagabend um 18.40 Uhr eine Fritteuse Feuer gefangen habe. Seine Mitarbeiter hätten zwar sogleich versucht, den Brand mittels Löschdecke und Schaumlöscher zu bekämpfen, was jedoch nicht gelang.

Das Feuer fing immer wieder an. Robert Amos

Gastronom

„Das Feuer fing immer wieder an“, so Robert Amos. Glücklicherweise sei die Feuerwehr sehr schnell vor Ort gewesen. Für die Rastatter Floriansjünger ist Amos voll des Lobes. Sie hätten die Lage schnell im Griff gehabt, und die Löscharbeiten hätten nur sehr einen geringen Löschwasserschaden verursacht.

Robert Amos ist zudem erleichtert, dass die Praxen und Geschäftsräume anderer Mieter im ehemaligen französischen Offizierscasino keine Schäden genommen haben, betont er. Er sei natürlich sehr froh, dass niemandem etwas passiert sei; zumal das „Lehners“ am verkaufsoffenen Sonntag gut besucht gewesen sei.

Zum weiteren Prozedere sagt Amos, dass nun zunächst die Gutachter den Schaden beurteilen müssten, erst dann könne mit den Renovierungsarbeiten begonnen werden. Das könnten den gesamten Oktober über dauern.

Polizei schätzt Sachschaden auf rund 60.000 Euro

Die Freiwillige Feuerwehr der Barockstadt war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Wegen der Löscharbeiten wurde die Bahnhof/Bundesstraße im Bereich um den Schlossplatz gesperrt, und der Verkehr umgeleitet. Zeugen berichten von großem Aufsehen, für das der innerstädtische Einsatz gesorgt habe.

Laut Polizei wird der entstandene Sachschaden auf über 60.000 Euro geschätzt.