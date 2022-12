Nach Schaden an Freileitung: Stromunterbrechung in Rastatt-Plittersdorf

Am Dienstagabend hat es in der Blumenstraße einen Defekt an einer Freileitung gegeben. Um die Leitung zu reparieren, unterbrechen die Stadtwerke Rastatt an diesem Mittwochvormittag für ungefähr eine Stunde die Stromversorgung.

Reparatur am Mittwoch

Im Laufe des Mittwochvormittags, 7. Dezember, nehmen die Stadtwerke Rastatt einige Straßenzüge in Plittersdorf vom Stromnetz. Das soll nach Angaben der Stadtwerke Rastatt ungefähr eine Stunde dauern.

Betroffen sind Haushalte in der Langestraße, der Kleinwäldelestraße, der Hirschstraße und der Blumenstraße. Grund dafür ist ein Brand eines Dachständers in der Blumenstraße am Dienstagabend. Deshalb müsse Freileitung dringend repariert werden.

Gegen 22.35 Uhr gab es nach Angaben der Polizei einen technischen Defekt an einer Freileitung in der Blumenstraße. An einem Abzweig zum Hinterhaus kam es zur Rauch- und Funkenentwicklung. Die Funken sind nicht übergesprungen. Zu einem Brand sei es nicht gekommen. Die Leitung wurde provisorisch repariert.