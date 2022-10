Auto prallt gegen Gartenzaun

Nach spektakulärem Lkw-Unfall in Rastatt-Förch: Schon wieder kracht es im Garten

Zwei Wochen nachdem ein Lkw in Rastatt-Förch in ein Doppelhaus gekracht war, kam es nun erneut zu einem Unfall in dem Ortsteil. Anwohner beklagen die Verkehrssituation.