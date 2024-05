Einen Betrunkenen, der sich sehr aggressiv verhielt, hat die Polizei am Donnerstagabend in Rastatt festgenommen. Er hatte sich zuvor in einer Gaststätte gestritten.

In Handschellen hat die Polizei einen 27-Jährigen am Donnerstagabend in ein Polizeirevier gebracht. Die Polizei teilte mit, dass der betrunkene Mann zuvor in einer Gaststätte in einen Streit verwickelt war.

Der Mann erbrach sich mehrfach in dem Polizeiauto

Da er sich gegenüber den Polizisten unkooperativ und aggressiv verhielt, legten sie ihm dabei Handschellen an. Weil er sich auf der Fahrt und auf der Dienststelle mehrfach erbrach, wurde ein Rettungswagen verständigt. Nach der medizinischen Begutachtung lagen allerdings keine gesundheitlichen Risiken vor.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Übergabe an den Bruder des Mannes scheiterte am weiterhin aggressivem Verhalten des 27-Jährigen. Um eine angedeutete Eigengefährdung auszuschließen, brachten die Beamten den Mann in eine psychiatrische Einrichtung.