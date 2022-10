Auch das Gesundheitsamt Rastatt kann die derzeit stark steigenden Zahlen an Covid-Infizierten nicht auf ein konkretes Ereignis zurückführen. Einflussfaktoren seien das Ende der Ferienzeit und der Aufenthalt in Innenräumen bei kälterem Wetter, erklärt die Behörde auf Anfrage unserer Zeitung.

Den gelockerten Umgang der Öffentlichkeit mit Schutzmaßnahmen sieht das Gesundheitsamt als weitere Ursache für die erneute Ausbreitung des Coronavirus’. Der Anstieg saisonal üblicher Rhinoviren, die für Schnupfen und Erkältungen ursächlich sind, habe zudem eine verstärkte Testung zur Folge.

Die Botschaft aus dem Gesundheitsamt deckt sich mit der der Hausärzte: Wer krank ist, sollte zu Hause bleiben. Auch sollten Kontakte zu Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gemieden werden. Die AHA+L-Regeln, insbesondere auch das Lüften, seien weiterhin wichtig.

Kreisimpfzentrum Rastatt verabreicht angepasste Impfstoffe

Lässt sich durch die Herbstwelle nun auch ein Anstieg der Auffrischimpfungen verzeichnen? Das Gesundheitsamt Rastatt bestätigt eine Verdopplung der Schutzimpfungen im Kreisimpfzentrum in der Rastatter Pagodenburg, allerdings falle die erhöhte Nachfrage mit der Verfügbarkeit der an Omikron adaptierten Impfstoffe zusammen. Die an die BA.1-Variante angepassten Vakzine (Biontech und Moderna) werden dort seit dem 13. September und der an die BA.4/5-Varianten angepasste Impfstoff von Biontech seit dem 23. September verimpft.

In den vergangenen vier Wochen wurden im Kreisimpfzentrum bei vier Betriebstagen je Woche rund 680 Impfungen verabreicht. Im Vergleichszeitraum davor waren es circa 320 Impfungen, informiert die Behörde weiter. Insgesamt liegt der Landkreis Rastatt (232.091 Einwohner) mit einem Anteil von 72 Prozent Vollimmunisierungen (zwei Impfungen) nach den Zahlen des Landesgesundheitsamts landesweit im oberen Bereich, der Stadtkreis Baden-Baden (55.449 Einwohner) belegt mit 85 Prozent sogar den Spitzenplatz. Dort ist auch die Quote mit 80,5 Prozent Auffrischimpfungen sehr hoch, diese liegt im Landkreis Rastatt nur bei 55,5 Prozent.

Für wen die zweite Auffrischungsimpfung gedacht ist

Die zweite Auffrischimpfung wird von der Ständigen Impfkommission (Stiko) folgenden Personengruppen empfohlen: Personen im Alter von 60 bis 69 Jahren; Personen ab zwölf Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung. Zu den Grunderkrankungen gehören beispielsweise chronische Erkrankungen der Atmungsorgane (inklusive Asthma bronchiale und COPD), chronische Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen, Diabetes mellitus und andere Stoffwechselerkrankungen, chronische neurologische Erkrankungen, Personen mit angeborener oder erworbener Immundefizienz (auch Patienten mit neoplastischen Krankheiten) sowie einer HIV-Infektion. Auch Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe wird die zweite Auffrischimpfung angeraten, ebenso wie allen, die in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen tätig sind.

Für immungesunde Personen unter 60 Jahren empfiehlt die Stiko keine zweite Auffrischimpfung, da diese Gruppe nach derzeitigem Kenntnisstand von einer vierten Impfung nicht nennenswert profitiere.

Die zweite Auffrischimpfung soll mit einem Mindestabstand von sechs Monaten zur ersten Auffrischimpfung oder vorangegangenen SARS-CoV-2-Infektion durchgeführt werden. In begründeten Einzelfällen kann der Abstand auf vier Monate reduziert werden.