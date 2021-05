Während des Corona-Lockdowns zieht es viele Menschen in ihrer Freizeit in die Natur. Einige missachten die Regeln - und gefährden so Pflanzen und Tiere.

Es scheint ganz so, als hätte nicht nur der Müller die Lust am Wandern entdeckt: „Seit Beginn der Pandemie ist in allen Naturschutzgebieten ein starker Anstieg an Besuchern zu verzeichnen“, sagt Lena Zech.

Sie ist beim Regierungspräsidium Karlsruhe als Gebietsbetreuerin für den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden tätig und kümmert sich um den Erhalt und die Entwicklung der Schutzgebiete. Und die machen Zech aktuell große Sorgen.

Denn der vermehrte Umtrieb führt auch zu Problemen, geht doch damit „leider auch ein Anstieg von Verstößen gegen die für die Tier-und Pflanzenwelt wichtigen Gebote und Verbote“ einher.