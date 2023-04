Netto will in den Sommerferien in Ottersdorf eröffnen

Jetzt steht es fest: Der neue Netto-Supermarkt an der Mercedes-Strecke in Ottersdorf öffnet am 22. August. Es ist der Auftakt für die Neuordnung des Stadteingangs.

Eigentlich wollte der Discounter Netto seinen Supermarkt am Ortseingang von Ottersdorf Mitte dieses Jahres eröffnen. Daraus wird aber nichts. Jetzt hat sich das Unternehmen aber auf einen Eröffnungstermin festgelegt.

Man arbeite „mit Hochdruck“ am neuen Markt, verspricht Netto auf einem Transparent an der Baustelle. Dort steht auch, ab wann genau man einkaufen kann: 22. August, ein Dienstag mitten in den Sommerferien.

Die Verzögerung – Baustart war im vergangenen Oktober – werden die Rieder noch verkraften können. Schließlich warten sie seit Jahren darauf, wieder einen Supermarkt zu bekommen.

Nach Auskunft von Netto, einem Tochterunternehmen von Edeka, wird der neue Markt über eine Verkaufsfläche von 1.100 Quadratmetern verfügen.

Rund 5.000 Artikel in den Regalen kündigt der Discounter an, acht bis zwölf Mitarbeiter werden in der Filiale beschäftigt. Zur Infrastruktur gehören 66 Parkplätze, überdachte Fahrradabstellplätze sowie eine Bäckerei mit Café.

Das Vorhaben ist Auftakt einer Neuordnung am Ortseingang

Ortsvorsteher Stefan Lott ist froh, dass der Nahversorger vor den Toren steht. Das Vorhaben ist Auftakt einer Neuordnung am Ortseingang.

Dort dürfte auch der Verkehr mit Mitarbeitern des benachbarten Benz-Werks für zusätzliche Kundenfreuqenz sorgen. Auf der Fläche von Netto lag zuvor der Bolzplatz, der an die Ortsausfahrt Richtung Wintersdorf verlegt wurde.

Für die Zukunft geplant ist neben dem Supermarkt ein neues Feuerwehrhaus – allerdings nach Einschätzung von Lott erst in sechs bis zehn Jahren. Und dann stünden noch 2.000 Quadratmeter zur Verfügung, die man für Gewerbeansiedlung nutzen will.