Neue BNN-Ausgabe startet am 1. April: Weltstars und Talente geben sich in Mittelbaden ein Stelldichein

In Mittelbaden können sich die BNN-Leser ab dem 1. April über eine neue Ausgabe freuen. Das künftige Angebot bietet mehr Heimat, mehr Weitblick und mehr Kultur – zum gleichen Preis wie bislang.

Kultur in Rastatt, Gaggenau und Baden-Baden

Anne-Sophie Mutter erntet im Festspielhaus Baden-Baden Applaus im Stehen, Bülent Ceylan treibt dem Publikum der klag-Bühne in Gaggenau die Lachtränen in die Augen und auf dem Marktplatz der Stadt Rastatt begeistern Künstler die Besuchermassen bei Europas größtem Straßentheaterfestival tête-à-tête.

Mittelbaden bietet ein pralles Kulturleben mit ganz unterschiedlichen Spielstätten. Von der großen Bühne mit Weltstars bis hin zum kleine Podest in der Kneipe für vielversprechende Nachwuchskünstler.

Die neue Mittelbaden-Ausgabe der Badischen Neuesten Nachrichten bringt dieses umfangreiche Angebot in seiner vollen Bandbreite dem Leser nah.

Noch lähmt Corona die Branche. Der Lockdown hat die kleine Flamme des kulturellen Lebens wieder erstickt, die im vergangenen Sommer vorübergehend aufgelodert war.

Zwar kann niemand mit Gewissheit sagen, wann es wieder Konzerte, Theaterabende oder gar Festivals geben wird, aber eines scheint sicher: Wenn es wieder losgeht, wird sich das Publikum ausgehungert auf die Angebote stürzen.

Angebot deckt die komplette Region ab

Die BNN haben passend dazu mit der neuen Mittelbaden-Ausgabe das ideale journalistische Angebot, das die komplette Region abdeckt. Die Mitarbeiter sind bei großen Premieren und kleinen Kulturperlen mit dabei – vom Bühler Bürgerhaus Neuer Markt über Festspielhaus und Badener Halle in Rastatt bis hin zu den Ötigheimer Volksschauspielen.

Die Mittelbadener sind mobil und bereit, für einen schönen Abend in die Nachbarstädte zu fahren. Zurecht können sie von ihrer Zeitung erwarten, dass auch sie über den Tellerrand blickt und ihr Angebot das kulturelle Leben des gesamten Stadt- und Landkreises widerspiegelt. Diesem Anspruch wird die künftige Mittelbaden-Ausgabe gerecht.

Die BNN begleiten Künstler durch die Krise

Sie wird auch stets einen aktuellen Überblick geben, was in den zahlreichen Museen und Galerien Mittelbadens geboten ist. Egal, ob ein Bild des Streetart-Künslers Banksy im Burda-Museum in Baden-Baden gezeigt wird oder das Stadtmuseum Rastatt eine neue Ausstellung konzipiert: BNN-Leser erfahren es als erstes.

Hinzu kommen Interviews mit spannenden Künstlern, Hintergrundberichte über die strategischen Ausrichtungen von Spielstätten und Programmvorschauen. Und auch wenn Corona derzeit keine Veranstaltungen zulässt, fällt die Berichterstattung über die Kulturbranche nicht aus.

Die Redakteure sprechen mit Künstlern und Agenturen darüber, wie sie durch die Pandemie kommen und welche Perspektiven es für sie gibt.

Sie alle hoffen wie ihr Publikum, dass sich die Säle und Hallen bald wieder füllen. Die Badischen Neuesten Nachrichten begleiten sie auf diesem Weg und werden dabei sein, wenn sich der Vorhang öffnet und das Bühnenlicht aufleuchtet. In ganz Mittelbaden. Der Countdown läuft.