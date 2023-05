Das weiß ich auch nicht. Aber sicher wird es so sein, dass man für manche Angebote, die einen interessieren, auch mal zwei Orte weiter fahren muss und Dinge sterben, für die sich niemand mehr engagieren will. Das ist schmerzhaft, aber man kann es ja auch in Vereinen beobachten. Ein flächendeckendes Angebot auch an Gottesdiensten oder zu kirchlichen Festen wird es dann sicher nicht mehr geben. Aber das muss nicht negativ sein, sondern man kann sicher auch manches abwerfen, was nur noch Last bedeutet und eigentlich nicht mehr angenommen wird.