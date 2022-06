Landwirtschaft im Wandel

Neue Standbeine: Warum ein Landwirtschaftsmeister aus Ottersdorf auch auf Hanf setzt

Auf dem Girrlenhof in Ottersdorf wird wieder Öl gepresst. Simon und Reinhard Schaaf knüpfen damit an eine alte Tradition an und bauen sich gleichzeitig auch einen neuen Geschäftszweig auf.