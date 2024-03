Bewegung im Industriegebiet

Neuer Investor in Rastatt: Was aus der alten Schuhfabrik Cronauer wird

Es war eines der letzten Industriedenkmäler in Rastatt: Die ehemalige Schuhfabrik Cronauer in der Rauentaler Straße. Nach dem Abriss ist es lange Zeit still gewesen um die Brachfläche. Jetzt hat ein Investor zugegriffen.