Kommentar

Neuer Landrat Christian Dusch ist direkt gefordert

Christian Dusch tritt an diesem Mittwoch sein Amt als Landrat des Landkreises Rastatt an. „Hintere Dollert“, A5-Anschlussstelle Rastatt-Nord, Entscheidung über den Kreißsaal in Rastatt: Der 43-Jährige hat nicht viel Zeit, um sich einzugewöhnen.