Die Zeit für Neujahrsempfänge ist wieder gekommen – auch in Rastatt. Nachdem Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) zuletzt die Bürger im Januar 2020 in die Badner Halle eingeladen hatte und sich dann wegen der Corona-Pandemie auf Video-Botschaften beschränkt hatte, sind nun wieder persönliche Begegnungen angesagt. Der Rathaus-Chef lädt am Freitag, 13. Januar, 19 Uhr, in die Badner Halle.

Die Einladungen sind gerade mit der Post rausgegangen, da wabern durch das Internet schon erste Spekulationen, was bei dem gesellschaftlichen Aufgalopp zu erwarten ist.

Rastatter Ex-OB Walker wittert „Propaganda“

Anlass für Irritationen ist die Ankündigung einer Talk-Runde zum künftigen Zentralklinikum. Der frühere Rastatter OB Klaus-Eckhard Walker, der sich auch für die Bürgerinitiative „Für den südlichen Stadteingang (Merzeau)“ starkmacht, wittert wieder städtische „Propaganda“ für den bislang offiziell favorisierten Standort Münchfeldsee.

Die aufgeworfene Frage, wer denn da auf dem Podium Rede und Antwort steht und wer moderiert, wird in der Einladung nicht beantwortet. Auf Nachfrage erklärt die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg, dass man die Talk-Runde kurzfristig ins Programm genommen habe. Und: „Die Teilnehmer stehen noch nicht fest.“

Man wolle in „launiger Runde“ Informationen zu den Klinikumsplänen transportieren. Ob auch Kritiker des Standorts zu Wort kommen, lässt Dießelberg offen.

Den Vorwurf der „Propaganda“ weist die Pressesprecherin zurück. Aus ihrer Sicht hat bislang die Bürgerinitiative das Thema „politisiert“. Die Stadt habe sich bewusst herausgehalten.

Flagge gezeigt hatte die Verwaltung allerdings in Zeitungsanzeigen. Dagegen war Ex-OB Walker mit einer Beschwerde beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe zu Felde gezogen. Die Aufsichtsbehörde konnte jedoch kein Fehlverhalten der Verantwortlichen im Rathaus feststellen.

Wer am 13. Januar in die Badner Halle kommt, sollte übrigens wohl etwas mehr Zeit als gewohnt einplanen. Denn neben der traditionellen Ansprache des Oberbürgermeisters wird Hans Jürgen Pütsch auch wieder ein Rastatter Unternehmen vorstellen – diesmal den größten Arbeitgeber, die Mercedes-Benz-Group, die sich aus der Daimler AG gelöst hat.