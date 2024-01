Neujahrsempfang Rastatt

Neues Jahr, neue OB: Was Monika Müller in Rastatt anders macht

Wie ist sie, die neue Oberbürgermeisterin Monika Müller (SPD), was hat sie vor, wie kommt sie rüber, was ist mit der Wahlanfechtung? Die Neugierde ist groß, der Andrang beim Rastatter Neujahrsempfang am Freitagabend auch.