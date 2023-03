Neun Schüsse: Streit auf Disco-Parkplatz in Rastatt eskaliert

In Rastatt sind zwei Gruppen auf dem Parkplatz einer Disco aneinandergeraten. Erst gingen die Beteiligten körperlich aufeinander los. Dann fielen Schüsse. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz einer Disco in Rastatt ist am frühen Samstagmorgen ein Streit eskaliert. Nach Angaben der Polizei gingen zwei Gruppen aufeinander los. Einer der Beteiligten feuerte mindestens neuen Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen.

Die Hintergründe des Streit sind nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Offenburg unklar. An der Auseinandersetzung seien in Summe rund zehn Personen beteiligt gewesen. Offen sei, ob diese zuvor die Disco in der Woogseestraße besucht hätten und der Konflikt bereits dort seinen Anfang nahm.

Mutmaßlicher Schütze flieht auf dem Fahrrad

Ein Zeuge beobachtete, wie die Gruppen auf dem Parkplatz zunächst körperlich aufeinander losgingen. Dann fielen Schüsse. Nach Angaben des Sprechers fand die Polizei neun Hülsen. Aufgrund ihrer Beschaffenheit konnten die Ermittler den Rückschluss ziehen, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte.

Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Beteiligten in verschiedene Richtungen geflohen. Der mutmaßliche Schütze soll mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof gefahren sein. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.