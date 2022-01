Neun Tote nach Corona-Ausbruch in Rastatter Pflegeheim Haus Paulus

Die Lage in dem Rastatter Pflegeheim Haus Paulus spitzt sich weiter zu. Inzwischen haben sich 50 der 88 Heimbewohner infiziert, neun sind gestorben, sechs werden in Kliniken behandelt.

Nach dem Corona-Ausbruch in dem Rastatter Pflegeheim sind bislang neun Bewohner an oder mit Covid-19 gestorben, teilte das Landratsamt Rastatt am Montag mit.

Keiner der Toten hatte eine Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung), wie das Landratsamt unter Berufung auf den Träger Kursana weiter berichtete.

Seit Beginn des Ausbruchs sind 50 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, hiervon befinden sich derzeit 35 Bewohner in der Einrichtung, sechs Personen sind aktuell im Krankenhaus. Derzeit sind fünf Bedienstete infiziert und fallen vorerst aus.

Corona-Ausbruch in Rastatter Pflegeheim: THW hat Einsatz beendet

Vier von fünf Wohnbereiche in dem Pflegeheim haben mittlerweile Infektionsfälle zu verzeichnen. Der Einsatz des Technischen Hilfswerks (THW) wurde am 30. Dezember beendet, da es auf dem vom THW betreuten Wohnbereich ebenfalls zu Infektionsfällen kam.

Die Dienstbesetzung ist aufgrund des Personalengpasses recht knapp bemessen, jedoch unter Berücksichtigung der Notlage akzeptabel, um die Notversorgung vor Ort aufrechtzuerhalten, heißt es aus dem Landratsamt. Das Pflegeheim ist ein 117-Betten-Haus, von dem derzeit nach Auskunft des Landratsamts 88 Plätze belegt seien.

Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert die intransparente Datenlage

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte die intransparente Datenlage. Auch auf Zahlen von Behörden zum Beispiel über Geimpfte und Geboosterte sei kein Verlass, sagte Vorstand Eugen Brysch.

„Im Jahr 2022 arbeiten wir immer noch auf einer so unklaren Datengrundlage wie 2021 und 2020.“ Problematisch sei das vor allem, weil auch die Politik auf einer solchen Basis Entscheidungen treffe.