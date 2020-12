Nicht nur in Mittelbaden wird eine Debatte darüber geführt, wie die kommunalen oder christlichen Kliniken fit für die Zukunft gemacht werden können. Auch in Karlsruhe und der Ortenau sind Fusionen und die Aufgabe von Standorten ein großes Thema.

Das Klinikum Mittelbaden (KMB) mit seinen verbliebenen drei Akutkliniken in Rastatt, Bühl und Baden-Baden will sich in Rekordzeit einer Strukturreform unterziehen. Die Entscheidung ist zwar noch nicht gefallen, aber sowohl die Verantwortlichen des Klinikums als auch die kommunalen Träger, also die Stadt Baden-Baden und der Landkreis Rastatt, sprechen sich klar für ein Zentralklinikum aus.

Dessen Standort wird vermutlich in zentraler Lage zwischen der Kur- und der Barockstadt mit Anbindung an die Bundes- und Landesstraßen sein. Doch während bei den Entscheidern große Einmütigkeit herrscht, sind in der Bevölkerung viele Fragen offen.