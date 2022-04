Zivilprozess am Landgericht

Noch immer arbeitsunfähig: Opfer von Sturm in Rastatt verklagt Land auf Schmerzensgeld

Ein 48-Jähriger ist beim Sturm im Juli 2021 in Rastatt von einer Linde getroffen worden. Der Mann will Schmerzensgeld und verklagt das Land. Nun hat am Landgericht in Baden-Baden die Verhandlung begonnen.