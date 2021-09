Stadt zählt Verkehr

Nur wenige Fahrradfahrer nutzen Pop-Up-Radweg in Rastatt am Samstag

Am Pop-Up-Radweg in Rastatt scheiden sich die Geister. Die Radfahrer sind von der für sie reservierten Spur begeistert. Kritiker befürchten ein Stocken des Verkehrsflusses. Die Stadt will in der zweimonatigen Testphase den Verkehr zählen.