Landtagsabgeordneter der Grünen

OB-Wahl in Rastatt: Thomas Hentschel gibt Kandidatur bekannt

Die Oberbürgermeisterwahl in Rastatt findet erst am 24. September statt. Aber schon jetzt gibt es zwei Kandidaten. Neben CDU-Fraktionschefin Brigitta Lenhard tritt der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel an.