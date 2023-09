OB-Wahl Rastatt: Wahlscheine noch nicht da? Das Bürgerbüro hilft weiter

Rund anderthalb Wochen hat ein Ehepaar aus Rastatt vergeblich auf die beantragten Briefwahlunterlagen für die OB-Wahl am kommenden Sonntag gewartet. In den Briefkasten am Ötigheimer Weg steckten sie die Anträge – und nichts passierte. Kurz vor knapp klappte es dann nur noch, weil sie eine E-Mail ans Bürgerbüro schrieben – am nächsten Tag waren die Unterlagen da. Ihr Verdacht: Andere Rastatter könnten ähnliche Probleme haben. Tatsächlich haben sich bislang maximal 20 Wahlberechtigte gemeldet, bei denen Briefwahlunterlagen (noch) nicht angekommen sind, teilt die städtische Pressestelle auf Nachfrage mit.

Die Gründe sind unklar. Vertraglich sei geregelt, dass die Zustellung per Post innerhalb zwei bis drei Tagen erfolgt. Einfluss auf die tatsächliche Dauer habe die Stadt aber nicht. Die Post wiederum beantwortete auf Nachfrage dieser Redaktion, dass man „nach aktuellem Stand keine Fehler unsererseits feststellen“ könne.

Bürgerbüro ist am Freitag bis 18 Uhr geöffnet

Betroffenen Wahlberechtigten bietet die Stadt jedenfalls an, mit dem Personalausweis beim Bürgerbüro vorzusprechen, einen neuen Wahlschein zu beantragen und die Unterlagen gleich mitzunehmen. Dies ist generell noch bis diesen Freitagabend, 18 Uhr, möglich. Der bis dahin nicht eingegangene erste Wahlschein werde gleichzeitig für ungültig erklärt. Dadurch werde auch eine eventuelle doppelte Stimmabgabe verhindert.