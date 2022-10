Für geplante Ortsumgehung

Obdachlosenunterkunft in Rastatt: THW verstärkt Brücken und nutzt Gebäude zu Übungszwecken

Das alte Obdachlosenheim am Gewerbekanal in Niederbühl steht vor dem Abriss. Die Einsatzkräfte des THW in Rastatt können zu Übungszwecken nun kräftig daran Hand anlegen.