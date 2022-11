24-Jähriger bleibt betrunken auf dem Standstreifen auf der A5 stehen

Ein junger Mann ist am Donnerstagmorgen mit rund 2,3 Promille auf dem Standstreifen der A5 vorgefunden worden. Der Mann saß in seinem Auto, als die Beamten kamen.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, haben Polizeibeamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl ein Auto festgestellt, welches kurz vor der Anschlussstelle Rastatt-Nord auf dem Standstreifen in Richtung Norden stand. Wie die Polizei mitteilte, sprachen die Beamten den 24-jährigen Fahrer an und stellten einen starken Alkoholgeruch fest.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Nachdem der Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Pkw-Fahrers beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde, kümmerte sich ein Freund um den stark alkoholisierten Mann.