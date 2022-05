Alkoholisierter Fahrer bei Unfall nahe Ötigheim schwer verletzt

Mit Alkohol im Blut und ohne Fahrerlaubnis ist ein 20-jähriger Fahrer am Montagabend auf der K3728 bei Ötigheim gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich war er außerdem zu schnell unterwegs.

Der 20-Jährige kollidierte um kurz vor 20 Uhr von Muggensturm kommend in Richtung Rauental mit dem Baum am Fahrbahnrand und wurde nach Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Die Polizisten stellten bei dem jungen Mann einen Alkoholwert von etwa einem Promille fest.

Da er außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins ist, erwarten ihn nun gleich mehrere Strafanzeigen. Ebenso muss die Fahrzeughalterin mit einem Strafverfahren wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.